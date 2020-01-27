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Ağrı'lı Güreşçi Cihat Elkatmış Türkiye 2.si oldu

14 yaşında ki Cihat Elkatmış katıldığı şampiyonada 44 kiloda Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

27.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:51Ağrı'lı Güreşçi Cihat Elkatmış Türkiye 2.si oldu

'da geleceğin Hamza Yerlikayaları,Taha Akgülleri çıkarma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren, Ağrı Gençlik ve İl Müdürlüğü Güreş takımı madalya kazanmaya devam ediyor.

Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Şampiyonası 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapıldı. Şampiyonaya antrenörü Oğuz Öztemiz ile birlikte Ağrı'yı temsil eden Cihat Elkatmış, minderde göz kamaştırdı.

30 il, 44 takım ve 650 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Ağrı'yı temsil eden Cihat Elkatmış 44 kg sıkletinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ağrı'lı güreşçi Cihat Elkatmış, Kayseri'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Ayrıca Ağrı'lı güreşçiler Türkiye şampiyonasına 3.cü vizesini almış oldu.


Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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