Haberler » Güncel » Ağrı'lı Güreşçilerden 9 Madalya - Haber

Ağrı'lı Güreşçilerden 9 Madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları" Elazığ'da yapıldı.

09.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:18Ağrı'lı Güreşçilerden 9 Madalya

Ağrılı güreşçiler müsabakalarda 9 madalya kazanarak yarışmaları tamamladı.

15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda yapılan heyecan dolu maçlara 8 ilden 136 sporcu katıldı.Ağrı'dan da müsabakalara 11 sporcu antrenör Oğuz Öztemiz eşliğinde katılım sağladı.

Ağrı'lı sporcular Greko-romen stilde;34-38 kg Cihan Elkatmış 1. Olurken, 41 kg Halit Bayeğ 3. cü, 44 kg Cihat Elkatmış 2.ci,, 48 kg Ferhat Karakuzu1.ci,, 52 kg Adem Güllü 1.ci,57. kg Abdulkadir Taşin ise 3.olarak müsabakaları tamamladılar.

Serbest stilde ise; 38kg Azad Ekinci 3. Oldu, 41kg Ramazan Mert Demir 3.oldu 62 kg Haktan Yılmaz 3. Olma başarısı gösterdiler.

Ağrı'lı güreşçiler takım halinde ise topladıkları 122 puan ile dördüncü elde edip yarı finale yükselme hakkı elde etti.

KOLU KIRILAN SPORCUYA ZİYARET

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Elazığ ilinde yapılan "Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakalarında, yarı final mücadelesinde rakibi ile girdiği pozisyon sonucu kolu kırılan Ağrı'lı güreşçi Abdulkadir Taşin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Taşin ailesi duyarlı davranışlarından dolayı Spor Şube Müdürü Cemil Budak'a ve antrenör Oğuz Öztemiz'e teşekkür ettiler.


Elazığ, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28 Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haber
17:28 Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haber
17:26 KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SERBEST BIRAKILDI - Haber
17:23 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış - Haber
17:22 Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat'ta açacağız" - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:31:28