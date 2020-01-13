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Ağrı'lı Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda tamamlandı.

13.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:41Ağrı'lı Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu

'lı küçük halterci Batuhan Akbaş 60 kg'da Şampiyonu oldu.

Üç günde tamamlanan Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında 40 ilden 361 sporcu mücadele etti.

Ağrı'yı temsilen şampiyonaya katılan Batuhan Akbaş 60 kg. sıkletinde koparmada 65, silkmede 76 kaldırarak toplamda 141 kg ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Batuhan Akbaş'ın hem antrenörü aynı zamanda babası olan Muhlis Akbaş; Oğlumla birlikte bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Gençler Dünya Şampiyonası Milli takım hazırlık kampına katılacağını da belirten Akbaş, Romanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına Türkiye Milli Takımı ile birlikte çalışacağız. İnşallah burada kürsüde şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız dedi.


Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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