Ağrı'lı Kayakçılar Bitlis'ten 8 Madalya ile Döndü

Bitlis 'te, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" yapıldı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesindeki tarihi El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen yarışmaya, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Sporcular, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Erhan Dursun ve Akif Demirkaya yönetiminde Ağrı'yı temsil eden kayakçılar piste göz kamaştırdı. Ağrı'lı sporcular; 3 altın,3 gümüş 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandılar.

Ağrı'lı sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle; Büyük Bayanlarda Seher Kaçmaz birinci, Zozan Malkoç ikinci,Genç Bayanlarda Fatma Yavuz birinci, U-20 Bayanlarda Fatma Koçer ikinci, Yıldız Bayanlarda Rojda Yılmaz üçüncü,Genç Erkeklerde Mehmet Türün birinci, Yıldız Erkeklerde Cumali Doğan ikinci, Ömer Uğur üçüncü oldu.