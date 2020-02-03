Haberler » Güncel » Ağrı'lı Kayakçılar Bitlis'ten 8 Madalya ile Döndü - Haber

Ağrı'lı Kayakçılar Bitlis'ten 8 Madalya ile Döndü

Ağrı'lı kayakçılar Bitlis'te düzenlenen "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasında fırtına gibi esti.

03.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:14Ağrı'lı Kayakçılar Bitlis'ten 8 Madalya ile Döndü

'te, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" yapıldı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesindeki tarihi El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen yarışmaya, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Sporcular, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Erhan Dursun ve Akif Demirkaya yönetiminde Ağrı'yı temsil eden kayakçılar piste göz kamaştırdı. Ağrı'lı sporcular; 3 altın,3 gümüş 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandılar.

Ağrı'lı sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle; Büyük Bayanlarda Seher Kaçmaz birinci, Zozan Malkoç ikinci,Genç Bayanlarda Fatma Yavuz birinci, U-20 Bayanlarda Fatma Koçer ikinci, Yıldız Bayanlarda Rojda Yılmaz üçüncü,Genç Erkeklerde Mehmet Türün birinci, Yıldız Erkeklerde Cumali Doğan ikinci, Ömer Uğur üçüncü oldu.


Türkiye Kayak Federasyonu, Bitlis, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:29:52