Ağrı'lı Kayakçılar Erzurum'dan 10 Madalya ile Döndü

Ağrı 'lı sporcular 2.etap yarışmalarını 10 madalya ile tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu ikinci etap müsabakaları Erzurum'da tamamlandı. Erzurum Kandilli kayak merkezinde iki gün süren müsabakalara Türkiye genelinden 300 sporcu katıldı. Müsabakaların açılış töreninde ŞEHİTLERİMİZ için saygı duruşu yapıldı ve İSTİKLAL MARŞI söylendi.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali OTO, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenli, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Uzun, Süleyman Yıldırım ve Haydar Çetinkaya tarafından verildi.

Ayrıca Kombine Sıralamad ise U-18 Erkeklerde Doğan Uğur ikinci, U-21 Üstü Kadınlarda Seher Kaçmaz 1. Zozan Malkaç 2. Olma başarısı gösterdiler.