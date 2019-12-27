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Ağrı'lı Kayakçılardan 2 Madalya

Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde yapılan Kayaklı Koşu FIS yarışları sona erdi.

27.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:04 Ağrı'lı Kayakçılardan 2 Madalya

Düzenlenen yarışmalarda 'lı sporcular 2 madalya kazanarak başarılı bir performans sergilediler.

Kayak Federasyonu'nun ev sahipliğinde Kayaklı Koşu Tesislerinde yapılan ve iki gün süren Uluslararası Kayaklı Koşu FIS yarışları sona erdi.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya veNijerya olmak üzere dört ülkeden 45 sporcunun FIS puanı almak için yarıştığı Uluslararası yarışlarda 12 bayan 33 erkek sporcu iki gün boyunca zorlu parkurları bitirmenin yarışını verdi.

Ağrı'lı sporculurdan Seher Kaçmaz ve Fatma Yavuz çok iyi bir mücadele ortaya koyup kürsüdeki yerlerini aldılar.

Düzenlenen yarışmlarda; sprint yarışlarında kadınlarda Fatma Yavuz (Türkiye) üçüncü sırada yer alırken, Seher Kaçmaz ise Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

İl Müdürü Demir'den Tebrik

Ağrı Gençlik ve İl Müdürü Cihan Demir, Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde yapılan Kayaklı Koşu FIS yarışları dereceye giren sporculardan Seher Kaçmaz, Fatma Yavuz'u,Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve kayak antrenörü Erhan Dursun ile birlikte makamında ağırlayarak elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.

Demir yapmış olduğu açıklamada;Ülkemizi ve ilimiz Ağrı'yı en iyi şeklilde mücadele edip temsil ettiniz. Bu başarınız bizleri çok mutlu etti, inşallah hep birlikte yeni zaferlere imza atacağız.

Sizleri tebrik ediyor, gelecek yarışmalarda başarılar diliyorum dedi.


Kandilli, Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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