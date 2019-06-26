26.06.2019 08:53
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Ağrı'lı Minik Tenisçi şampiyon oldu

Ağrı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 12 yaş hafta içi tenis turnuvasında Ağrı'lı tenisçi Doğan Anak başarıyla döndü.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya 'da düzenlenen 12 yaş hafta tenis turnuvasında Ağrılı Doğan Anak tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Minik tenisçiler Doğan Anak, Uğur Armağan tenis antrenörleri Fırat Balkis ile birlikte, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden İl Müdürü Demir, Sporcularımızın bu başarıları bizleri mutlu ediyor. Tenisin zor ve yorucu bir spor dalı olduğunu belirten Demir, gençlerin daha çok çalışarak iyi yerlere gelmesini arzu ettiklerini ifade etti. Demir Sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler
Malatya , Tenis , Ağrı , Güncel

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