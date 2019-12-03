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Ağrı'lı Sporcular Ordu'lu Hentbolcuları unutmadı

Ağrı'lı sporcular, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel ve kaleci Sinem Aksu için müsabaka öncesinde "Başımız Sağolsun" pankartı açtı.

03.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:46Ağrı'lı Sporcular Ordu'lu Hentbolcuları unutmadı
'lı sporcular, Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel ve kaleci Sinem Aksu için müsabaka öncesinde "Başımız Sağolsun" pankartı açtı.

Ağrı Gençlik ve İl Müdürlüğünce organize edilen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Hentbol il birinciliği 15 Nisan Spor Salonunda başladı.

Müsabakalar öncesinde sporcular, açtıkları pankart ile Yozgat'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncuları Göksu Akyel ve Sinem Aksu için başsağlığı mesajı yolladı.

Burada açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak "Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kazada maalesef hayatını kaybeden 2 sporcumuz oldu, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan sporcu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük. Tüm spor camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Gençlerbirliği, Ağrı, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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