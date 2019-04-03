Ağrı'lı Sporculardan 3 Ayda 144 Madalya

Kaynak: İHA

Ağrılı sporcular son 3 ayda 7 farklı branşta 144 madalya elde ederek büyük başarılara imza atmayı başardı.Ağrılı sporcular; Kayak ve Atletizm branşları başta olmak üzere Güreş, Boks, Kick Boks, Yüzme ve Badminton branşlarında üstün performans sergiledi.Ocak, Şubat ve Mart ayı başarı periyotlarını değerlendiren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, "Sporcularımız Türkiye şampiyonası, Analig ve Bölge şampiyonalarında büyük başarılara imza atarak Ağrı ilimizi ve Ülkemizi çok iyi şekilde temsil etti. Aynı başarılarımız Avrupa'da da devam etti. Amacımız başarılı sporcuları keşfedip ulusal ve uluslar arası müsabakalara kazandırmaktır. Bunu başarmak için tüm ekip arkadaşlarımızla beraber iyi bir çalışma yapacağız. Son 3 ayda 7 farklı branşta 144 madalya kazanan sporcularımız ve antrenörlerini tebrik ediyorum . Sportif başarılarımız yanı sıra devam eden Mutlu Çarşamba Projemiz, Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Sportif yetenek taraması 3.etap çalışmalarımız tekrardan devam edecek"dedi. - AĞRI