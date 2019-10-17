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Ağrı'lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı

Ağrılı sporcular Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek verdi.

17.10.2019 15:53Ağrı'lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı
Ağrılı sporcular Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek verdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular, Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahraman askerlere Türk bayraklı ve asker selamı ile destek verdi.

Ağrı'da içlerinde Milli Takım'da da yer alan kayakçı ve atletizm branşında eğitimlerini sürdüren sporcular, antrenörler Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte "Komutanım Bizi Suriye'ye Götür" sloganlar eşliğinde Ağrı Askerlik Şube Başkanlığını ziyaret etti. Burada Asteğmen Mehmet Özakıllı tarafından karşılanan sporcular, gönüllü olarak Suriye'ye gitmek için dilekçe imzaladılar. Sporcuların cesur davranışları halk tarafından büyük destek gördü.

Sporcu Melik Başboğa okuduğu tekmil metninde '32 bin lisanlı 6500 faal sporcu ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım' dedi. - AĞRI

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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