Ağrı Mehmetçik'ten 'Hasta Kurtarma' Operasyonu

Ağrı
112 Acil Servis
ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı'na, bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığını ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğunu bildirdi. Diyadin
ilçesi, Dedebulak Köyü, Kaynak Mahallesi'nde ikamet eden söz konusu vatandaş için Mehmetçik harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Valisi Süleyman Elban
'ın talimatıyla, hastanın tahliyesi maksadıyla, saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt
ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterle bölgeye sevk edildi. Ekipler, hastayı aldıktan sonra Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına inerek, hastayı hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim etti. Hasta, 112 acil servis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanın hayati tehlikesi bulunmuyor.
Jandarma,Ağrı
13 Aralık 2018 Perşembe 22:51