Ağrı Merkezli 12 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

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Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Antalya, Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifade veren zanlılardan biri serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.Soruşturma kapsamında, örgütün "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya'da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgütle ilişkili olduklarına dair başka şüphelilerin verdiği ifadeler bulunan ve aktif görevde olanların da aralarında yer aldığı akademisyen, öğretmen, zabıt katibi, polis ve sivillerden oluşan 15 şüpheli yakalanmıştı.