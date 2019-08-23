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Ağrı merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

23.08.2019 14:44 Ağrı merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Ağrı merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim amaçlı kullandığı "Bylock" adlı programı kullanan, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhisler bulunanlara yönelik İstanbul, Ankara ve Düzce'de operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda, söz konusu suçlara karıştıkları tespit edilen ve meslekten ihraç olan birer doktor, polis memuru ve öğretmen yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, soruşturmanın Ağrı merkezli yürütülmesi sebebiyle bu kente getirileceği öğrenildi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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