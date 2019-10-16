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Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Ağrı, İstanbul ve Van'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.

16.10.2019 16:53
Ağrı, İstanbul ve Van'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve bu tür suçlara karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilere yönelik özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri desteğinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van ve İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır halde bir miktar eroin, metamfetamin, uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi, kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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