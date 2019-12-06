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Ağrı merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Patnos İlçe Başkanı A.E'nin de yer aldığı 9 kişi yakalandı.

06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22Ağrı merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İlçe Başkanı A.E'nin de yer aldığı 9 kişi yakalandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon başlatıldı.
Ağrı merkezli çalışmada bu kentin yanı sıra Van, Mardin, Şanlıurfa ve Iğdır'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında HDP Patnos İlçe Başkanı A.E'nin de yer aldığı 7 şüpheli Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 1 şüpheli Van'da, 1 şüpheli de Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
Operasyonda 4 tabanca ve bir av tüfeği ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Soruşturma çerçevesinde 3 kişinin de arandığı öğrenildi.

Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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