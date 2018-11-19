Ağrı Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağrı
merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde eşzamanlı olarak yaptığı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak Ağrı iline getirilmiştir. Şüpheli şahıslardan 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 10 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" denildi - Ağrı
Ağrı
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:55