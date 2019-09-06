Haberler» Güncel» Haber

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

06.09.2019 11:40 Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Ağrı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kuran, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan, örgüte ait Bank Asya'da para arttırımı yapan ve müzahir gazete abonelikleri olan şüphelilere yönelik Ağrı, Erzurum, Yozgat ve Muş'ta operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02   "İran, müzakereler yapabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor"
16:02   DMD'ye katkı denizaltından geldi
16:02   Şehit polisler için mevlit okutuldu
16:01   Fetö operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
16:00   Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada
16:00   Ayrancı'da "İlçeler arası çapraz denetim" uygulaması
16:00   999 drone'lu görsel şölen