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Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Ağrı merkezli İstanbul ve Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 17:30Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Ağrı merkezli İstanbul ve Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve suçlara karışanları engellemek amacıyla çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilere yönelik özel harekat polisleri ve narkotik detektör köpekleri desteği ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Van ve İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde eroin, metamfetamin, terazi, kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Demet Aydemir/İHA)

İstanbul, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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