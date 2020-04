Ağrı Milletvekili Çelebi ve Belediye Başkanı Sayan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, AA'nın milli mücadelenin her aşamasına tanıklık ettiğini, 100 yıldır aynı tarafsızlık ve duyarlılıkla kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi şiar edindiğini belirtti.

AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AA, 100 yıllık birikimiyle bugün sadece ulusal düzeyde değil, başta Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dikkat çeken gözde bir kuruma dönüşmüştür. Teknolojik gelişmeleri an be an takip ederek yazılı, görsel ve işitsel yayınlarıyla dünyanın her bölgesinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için tüm çalışanlarıyla çaba göstermektedir. Muhabirinden editörüne, fotoğrafçısından yayın kuruluna kadar kurumun her kademesinde görev alan çalışanlarını tebrik ediyor, 100 yıldır aynı tarafsızlık ve duyarlılıkla kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi şiar edinen AA'ya nice 100 yıllar diliyorum. Bu uğurda görev yapan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise mesajında, AA'nın Türkiye'de ve Ağrı'da yaptığı başarılı yayınlarla haber anlamındaki başarılarını gün geçtikçe artırdığını vurguladı.

AA'nın uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yer aldığını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Günümüzde basının gelişimine önemli katkılar sağlayan, yerli ve yabancı basın kuruluşlarının haber kaynakları arasında yer alan AA, iletişim teknolojilerindeki ilerlemeleri yakından takip ederek halkın haber alma olanağını en üst düzeyde sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadele yıllarından bu yana Türk halkının istek ve taleplerini tüm dünyaya duyuran haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türkiye basınında önemli bir konumda olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutlar tüm çalışanlarına başarılar dilerim."

Kaynak: AA