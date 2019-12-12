Haberler » Güncel » Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tekin, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını oyladı.
Faruk Tekin, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.
Fotoğrafların çarpıcı ve birbirinden güzel olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansının bu faaliyetlerini ben zaten takip ediyorum. Her sene düzenli olarak yapıyorlar. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Oy vermekte zorlandım ama oyumu kullandım. Benim gördüğüm en önemli haberlerin altında Anadolu Ajansının imzası var. Burada da Anadolu Ajansı ile çok yakın çalışıyoruz. Bu fotoğraf yarışması etkinliği de çok güzel. Anadolu Ajansının burada bizimle yaptığı haberlerin çoğu ana sayfaya çıkmıştı. Bu da ajansın birimlerinin çok iyi çalıştığı ve muhabirlerinin çok iyi olduğunun bir göstergesi."

Hüseyin Yıldız, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi - Haber
14:40 Ertuğrul Sağlam: "Türk futboluna yetenekli oyuncular kazandıracağız" - Haber
14:40 Afriyie Acquah: "Kaybettiğimiz maçı telafi etmek istiyoruz" - Haber
14:39 ESENYURT'TA KANTİN DENETİMİ; ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL ÇEVRESİNDEKİ OKULLARDA SATILIYOR - Haber
14:39 Emekli dinlenme evi yeni yerinde hizmete girdi - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:42:45