Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin başarılı sporcuları kabul etti
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul etti.
11.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:31
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul etti.
Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Merkez Kasım Bayram Ortaokulu öğrencileri 38 kiloda Cihan Elkatmış ve 44 kiloda Cihat Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Tekin, Türkiye Şampiyonasında derece yapmalarından dolayı sporculara teşekkür etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Tekin, sporculara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI
Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Merkez Kasım Bayram Ortaokulu öğrencileri 38 kiloda Cihan Elkatmış ve 44 kiloda Cihat Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Tekin, Türkiye Şampiyonasında derece yapmalarından dolayı sporculara teşekkür etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Tekin, sporculara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Etiketler : Faruk Tekin, Türkiye, Ağrı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek