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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Vali Elban'a ve Başkan Sayan'a teşekkür ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine verdiği destekten dolayı Vali Süleyman Elban'ı ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

26.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:15Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Vali Elban'a ve Başkan Sayan'a teşekkür ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürü Mehmet Özmüş ve Selahattin Bilgiç, öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine verdiği destekten dolayı Vali Süleyman Elban'ı ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Vali Elban ve Başkan Sayan, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Öğretmenliğin önemine değinen Vali Elban ve Başkan Sayan, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliklerin ardından sivil toplum kuruluşların temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'i makamında ziyaret ederek, Öğretmenler Gününü kutladı.


Süleyman Elban, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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