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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Kurban Bayramı Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Kurban Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.08.2019 11:03 Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Kurban Bayramı Mesajı
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Kurban Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, "Toplumda birlik ve dayanışma ruhunun vücut bulduğu, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günlerden biri olmasının yanında, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatmanın, sevinçleri olduğu kadar sıkıntıları da paylaşmanın önemini anlayabileceğimiz günlerdendir. Bayramın bizlere kazandıracağı paylaşma arzusu, karşılıksız sevgi ve yardımlaşma gibi manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktarabilmek, bayramda yaşadığımız mutluluk ve coşkuyu hayatımızın her gününe taşıyabilmek en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, esenlikler diliyorum"dedi. - AĞRI

Kurban Bayramı, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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