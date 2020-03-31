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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşla destek oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.

31.03.2020 08:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:17
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşla destek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı birlik, beraberlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz bize yeteriz"dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı, Güncel
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