Haberler » Güncel » Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sigarayı bırakan 6 öğretmeni ödüllendirdi - Haber

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sigarayı bırakan 6 öğretmeni ödüllendirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sigarayı bırakan 6 öğretmeni ödüllendirdi.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:18Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sigarayı bırakan 6 öğretmeni ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sigarayı bırakan 6 öğretmeni makamında kabul ederek bir süre sohbet etti. Sigarayı bırakan öğretmenleri tek tek tebrik eden Tekin, sigarayı bırakan 6 öğretmene çeşitli ödüller verdi. Alkol ve tütün ürünlerinin sağlığa verdiği zararlara dikkat çeken Tekin, Eğitim camiasında sigarayı bırakanları ödüllendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tekin, eğitim camiasına verdiği desteklerden dolayı Ağrı Şubesi Başkanı Cihangir Aslan'a ve sigarayı bırakan öğretmenlere teşekkür etti. Ziyarete, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve Yeşilay Ağrı Şubesi Başkanı Cihangir Aslan da eşlik etti.


Faruk Tekin, Yeşilay, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Hayırlı olsun gaziantep!
17:38 Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
17:38 Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü
17:37 Dans engel tanımadı
17:36 Öğrenci velileri, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp kitap okuyor
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
28.11.2019 17:39:56