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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

16.09.2019 17:11Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'e
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz haftalarda Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz'ün yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya da eşlik etti. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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