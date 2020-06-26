Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni atanan öğretmenleri makamında misafir etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kente yeni atanan sözleşmeli öğretmenleri misafir ederek gül ve çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni atanan öğretmenleri makamında misafir etti
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kente yeni atanan sözleşmeli öğretmenleri misafir ederek gül ve çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı'ya atanan sözleşmeli öğretmenleri makamında misafir eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlere kentin eğitimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra öğretmenlere gül ve çeşitli hediyeler verdi. Ağrı'ya 965 sözleşmeli öğretmenin atandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Öğrencileri kendi çocuklarımız olarak göreceğiz, bu anlayışla hizmet edeceğiz. Bulunduğumuz görev ve makamlar hizmet yeridir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve sevgi mesleğidir. Sevginizi hissetmeyen bir çocuğa hiçbir şey veremezsiniz. Bu nedenle çocuklara sevgimizi hissettireceğiz, daima güler yüzlü olacağız. Milli Eğitim Müdürü olarak her zaman kapım size açıktır"dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra meslektaşlarını yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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