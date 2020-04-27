Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi

Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu'nun açıklamalarda bulunması Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi AĞRI - Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Erbaş'ın cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe okuması ile ilgili açıklama yaptı.

27.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:37
Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu'nun açıklamalarda bulunması
Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi
AĞRI - Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Erbaş'ın cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe okuması ile ilgili açıklama yaptı.
AĞRI - Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbaş'ın cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe okuduğunu anımsattı.
Hutbede İslam'ın emir ve kurallarının ortaya konulduğunu söyleyen Topçu, şöyle konuştu:
"Erbaş'ın ifade ettiği durum İslam'ın ve Allah'ın emridir. Diğer taraftan da 633 sayılı yasa ile Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş görev vardır, yani bu kurumun insanları, toplumu din ve ahlak yönünden aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetme görev ve sorumluluğu da vardır. Hangi açıdan bakarsak bakalım Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın okumuş olduğu hutbenin sonuna kadar arkasındayız, İslam'ın emirlerini en güçlü şekilde ortaya koymuştur, haykırmıştır. Ayrıca yasaların kendisine vermiş odluğu yetkiyi kullanmıştır."
Topçu, Erbaş'a yönelik Ankara Barosunun yaptığı açıklamanın, milletin değerlerine açılmış bir savaş olduğunu sözlerine ekledi. Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Erbaş, Ağrı, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Son Dakika: Türkiye’de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı’na destek çıktı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Erdoğan’dan İBB’nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Haberler
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Haberler››Güncel››Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Hayırsever vatandaş veresiye defterini yırttı - Haber 20:29: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 900 oldu - Haber 20:26: New York Valisi Cuomo, bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'ta açılabileceğini açıkladı - Haber 20:26: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti. - Haber 20:24: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU - 4 - Haber 20:08: Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi - Haber 20:00: Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu - Magazin 19:27: İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı - Haber 19:07: Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum - Haber 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin