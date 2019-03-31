31 Mart 2019, 21:59
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Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Yıldız...

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Yıldız Acar kazandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Yıldız Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yıldız Acar 16 bin 351, AK Parti adayı Ertuğrul Eryılmaz 7 bin 53, CHP adayı Ali Karakol 422 oy aldı.

-Acar'ın öz geçmişi

Acar, 1989 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Doğubayazıt Ahmed-i Hani Lisesinde okuyan Acar, Eskişehir Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun oldu.

Acar, 1 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerde il genel meclisi üyesi olarak seçildi. Acar, evli ve iki çocuk annesidir. Yıldız Acar, Halkların Demokratik Partisi, Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
Kaynak: AA