Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Yıldız...

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Yıldız Acar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yıldız Acar 16 bin 351, AK Parti
adayı Ertuğrul Eryılmaz
7 bin 53, CHP
adayı Ali Karakol
422 oy aldı.
-Acar'ın öz geçmişi
Acar, 1989 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Lisesinde okuyan Acar, Eskişehir
Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun oldu.
Acar, 1 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerde il genel meclisi üyesi olarak seçildi. Acar, evli ve iki çocuk annesidir.
Yıldız Acar, Halkların Demokratik Partisi, Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
Kaynak: AA