Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
15.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:56
Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel tarafından çelenk bırakıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kentte yapılması planlanan kutlama etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Süleyman Elban, Ağrı, Güncel