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Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı

15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

15.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:23
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı
15 Nisan Ağrı 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Abide Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla sona eren programda Korona virüs salgını nedeni ile katılımın az olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ağrı, Güncel
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