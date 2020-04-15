Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı
15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
15.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:23
Abide Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla sona eren programda Korona virüs salgını nedeni ile katılımın az olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.
Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel katıldı. - AĞRI
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ağrı, Güncel