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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kardan dolayı yarın eğitime ara verildi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

04.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:42Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kardan dolayı yarın eğitime ara verildi
'nın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."

Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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