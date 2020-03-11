Ağrı'nın En Centilmen Takımı 04 Doğubayazıt Spor
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl uygulamaya konulan "Centilmenlig" uygulamasının sonuçları açıklandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl uygulamaya konulan "Centilmenlig" uygulamasının sonuçları açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre 2019-2020 futbol sezonunda en centilmen futbol takımı 1,14 puanla 04 Doğubayazıt Spor oldu. 04 Doğubayazıt Spor, Centilmenlik Belgesini Askf Başkanı Erkan Kösedağ'dan teslim aldı.
Futbolun bir centilmenlik oyunu olduğunu söyleyen 04 Doğubayazıt Spor Kulüp Başkanı Rıza Sorak " Doğubayazıt olarak futbolda çok önemli aşamaları geride bıraktık. Her maçta kavgaların yaşandığı bir futbol anlayışından, en centilmen takım olma aşamasına geldik. Futbolcularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah play-off sürecinde de aynı şekilde gelen her rakibimizi misafir olarak kabul edip, centilmenliğimizi devam ettireceğiz." dedi.
Öte yandan 04 Doğubayazıt Spor'un ardından 1,28 puanla Hamur Spor gelirken, ligin sonuncusu 5,23 puanla İshakpaşa Spor takımı oldu.
Takımların Centilmenlik sıralamaları ise şöyle oluştu;
04 Doğubayazıt Spor 1,14
Hamur Spor 1,28
Taşlıçayspor 2,00
Ağrı Vefa Spor 2.1
Bayazıtspor 2,14
Eleşkirtspor 2,53
Ağrı İdmanyurdurspor 3,20
İshak Paşa Spor 5,23 - AĞRI
Açıklanan sonuçlara göre 2019-2020 futbol sezonunda en centilmen futbol takımı 1,14 puanla 04 Doğubayazıt Spor oldu. 04 Doğubayazıt Spor, Centilmenlik Belgesini Askf Başkanı Erkan Kösedağ'dan teslim aldı.
Futbolun bir centilmenlik oyunu olduğunu söyleyen 04 Doğubayazıt Spor Kulüp Başkanı Rıza Sorak " Doğubayazıt olarak futbolda çok önemli aşamaları geride bıraktık. Her maçta kavgaların yaşandığı bir futbol anlayışından, en centilmen takım olma aşamasına geldik. Futbolcularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah play-off sürecinde de aynı şekilde gelen her rakibimizi misafir olarak kabul edip, centilmenliğimizi devam ettireceğiz." dedi.
Öte yandan 04 Doğubayazıt Spor'un ardından 1,28 puanla Hamur Spor gelirken, ligin sonuncusu 5,23 puanla İshakpaşa Spor takımı oldu.
Takımların Centilmenlik sıralamaları ise şöyle oluştu;
04 Doğubayazıt Spor 1,14
Hamur Spor 1,28
Taşlıçayspor 2,00
Ağrı Vefa Spor 2.1
Bayazıtspor 2,14
Eleşkirtspor 2,53
Ağrı İdmanyurdurspor 3,20
İshak Paşa Spor 5,23 - AĞRI
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın