31 Mart 2019, 20:30
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Ağrı'nın Hamur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Cezmi...

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cezmi Ergül kazandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cezmi Ergül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cezmi Ergül 866, Saadet Partisi adayı İsmet Aslan 840, CHP adayı Muzaffer Ademi 21 oy aldı.

Ergül'ün öz geçmişi -

Ergül, 1967 yılında Hamur ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ergül, yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. 2008-2012 yıllarında Manisa Ağrılılar Derneği Başkanlığını yürüten Ergül, 2014 yılından itibaren AK Parti Hamur Belediye Başkanı olarak görevini yürütüyor. Cezmi Ergül, Ağrı, AK Parti, Hamur, Güncel
Kaynak: AA