Ağrı'nın Hamur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Cezmi...

Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Cezmi Ergül
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cezmi Ergül 866, Saadet Partisi
adayı İsmet Aslan
840, CHP
adayı Muzaffer Ademi
21 oy aldı.
Ergül'ün öz geçmişi -
Ergül, 1967 yılında Hamur ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ergül, yüksek lisansını Ahmet Yesevi
Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. 2008-2012 yıllarında Manisa
Ağrılılar Derneği Başkanlığını yürüten Ergül, 2014 yılından itibaren AK Parti Hamur Belediye Başkanı olarak görevini yürütüyor.
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Kaynak: AA