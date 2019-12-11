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Ağrı'nın ilk adalet sınıfı açıldı

Ağrı Merkez Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Adalet Bölümü öğrencilerin uygulamalı eğitim görmesi amacıyla yapılan Adalet Sınıfının açılışı yapıldı.

11.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:48Ağrı'nın ilk adalet sınıfı açıldı
Merkez Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Adalet Bölümü öğrencilerin uygulamalı eğitim görmesi amacıyla yapılan Adalet Sınıfının açılışı yapıldı.

Ağrı'da bir ilk olan Adalet Sınıfının açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Baro Başkanı Avukat Salih Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleşen açılışın ardından gerçek bir mahkeme salonundan farksız olan sınıfta incelemelerde bulunan protokol üyeleri, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, sorularına cevap verdi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin yaptığı açıklamada, Adalet Sınıfının öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim görüp, konuları daha iyi kavramaları amacıyla kurulduğunu söyledi.

Tekin, "İnşallah öğrencilerimiz, staj noktasında da barodan destek alacaklar. Buradaki öğrencilerimizin hepsini biz ilerde en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sınıfımız çok güzel, gerçek bir duruşma salonunu aratmıyor. Öğrencilerimizin burada uygulamalı olarak eğitim görmesi çok önemlidir" dedi. - AĞRI

Ağrı Merkez, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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