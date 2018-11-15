Ağrı'nın Turşusu Sofraları Süsleyecek

Ağrı
'da açılan turşu yapım kursuna katılan kadınların tamamen organik malzemelerle ürettiği turşular, sofralara lezzet katmaya hazırlanıyor. Ağrı Valiliği
ve Ağrı Belediyesi tarafından yürütülen, İŞKUR
İl Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında belediye binasında "Ağrı turşusu" yapım kursu açıldı.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban
eşi Beyza Elban ile 20 kişinin eğitim aldığı kursu ziyaret etti.
Kentte organik olarak üretilen lahanaları değerlendirmek için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Elban, "Özellikle ev hanımlarımızın turşu üretimi yaparak hem çiftçilerimizin ürettiği lahanaları doğrudan değerlendirmeleri hem de kadınlarımızın katma değer yaratarak bunu turşuya, salamuraya dönüştürüp piyasa arz etmeleri, satmaları konusunda bir çalışma başlattık. İŞKUR ile birlikte kendilerine bir eğitim programı hazırlandı." dedi.
-İlk yılında deneme üretimi yapılıyor
Kursiyerlerin Bursa
'daki bir işletmede de 10 gün eğitim aldıklarını ifade eden Elban, üretimde kullanılan malzemeyi valilik olarak temin ettiklerini söyledi.
Elban, "Kendilerine hem kurs hem de takviye ücret veriyoruz. Onların ayrıca ürettiği turşuları da satın alıyoruz. Bu sene hem bir deneme üretimi yapalım hem de ürettiğimiz turşuları ilimizde ve ülkemizin değişik yerlerine satarak ya da hediye olarak dağıtarak tanıtımını sağlayalım istedik. Ağrı'daki kadınlarımız evlerinde, köylerinde bol miktarda lahana turşusu satsınlar, hem kendileri gelir elde etsinler hem çiftçilerimiz tarlalardaki ürünlerini daha ekonomik değerlendirsinler hem de aile bütçesine ciddi bir katkı olsun diye çalışıyoruz." diye konuştu.
-"Organik Ağrı turşusu, hiçbir katkı maddesi içermiyor"
Hedeflerinin Ağrı turşusunda bir standart oluşturmak olduğuna dikkati çeken Elban, şunları kaydetti:
"Suyumuz Ağrı dağlarından gelen kar sularından, tuzumuz yine Ağrı'daki kaya tuzlarından ve lahanamız da yine Ağrı'nın ovalarında, platolarında yetişen Ağrı lahanasından oluşmakta. Tamamen organik ürün olarak hazırlanıyor ve turşu ile salamura kurulumunda da bir koruyucu madde ya da her hangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Yüzde yüz doğal olarak hazırlanıyor. Bizler Ağrı turşusunun tadını, lezzetini seviyoruz. İnşallah tüm insanlarımız da sevecek ve kadınlarımız da bu vesileyle ciddi gelir elde edecek diye bekliyoruz."
20 gün sonra piyasaya sürülecek
Gıda Mühendisi Ezgi Edebali ise, iki ay önce başlatılan projeyle ev kadınlarına iş olanağı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.
Kursiyerlerin gelecek yıldan itibaren evlerinde turşu üreterek satmalarını planladıklarını aktaran Edebali, şu ana kadar 12 ton lahana turşusunun hazır hale getirildiğini, 20 gün sonra bu turşuların satışına başlayacaklarını söyledi.
Edebali, "Ağrı'nın çok kaliteli bir lahanası var. Ekim alanlarını çoğaltarak Ağrı'ya bir fabrika kurulmasını istiyoruz önümüzdeki yıllarda." dedi.
Kursiyerler ise ürettikleri turşuların sofralardaki yerini almasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.
Bir taraftan turşu üretmeyi öğrendiklerini, bir taraftan da aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını anlatan Ağrılı kadınlar, fabrika kurulması durumunda kentin ve ülkenin önemli bir kazanım sağlayacağına inandıklarını aktardılar.
Ağrı Valiliği,Bursa,Ağrı
15 Kasım 2018 Perşembe 11:05