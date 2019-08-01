Ağrı OSB toplantısı yapıldı

Ağrı
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'te gerçekleşen toplantıda, tarım ve kimyasal tesis projeleri görüşüldü.
Projeler kapsamında, süt, yoğurt, süt tozu, laktoz fonksiyonel gıda, katkı maddeleri, çocuk maması gibi ürünlerin ilde üretiminin yapılması amaçlanıyor.
Üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı satışlarının il ve bölge kalkınması için büyük katkı sağlaması ve istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor.
Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve ilgili kurum müdürleri katıldı.