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Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:48Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın
Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tenekeci, kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.
Yarışmanın AA'nın kalitesini gösterdiğini ifade eden Tenekeci, "Anadolu Ajansı ülkemizin gururu. Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gerek yerelde gerekse de ulusalda güzel haberlerini görüyorum. Anadolu Ajansının haberlerini de çok beğeniyorum. En doğru haberi zaman kaybetmeden vatandaşlara ulaştırıyorlar." diye konuştu.

Hüseyin Yıldız, Erhan Tenekeci, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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