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Ağrı Rahmet-Der 2019 faaliyet raporunu açıkladı

Ağrı Rahmet-Der 2019 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetleri bir rapor halinde paylaştıAğrı'da 2011 yılında kurulmuş olan, Ağrı İnsani Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismi ile yardım faaliyetlerine başlayan dernek, 2019 yılı 5 Mayıs 2019 tarihindeki genel kurul toplantısında...

02.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:13 Ağrı Rahmet-Der 2019 faaliyet raporunu açıkladı
Rahmet-Der 2019 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetleri bir rapor halinde paylaştı

Ağrı'da 2011 yılında kurulmuş olan, Ağrı İnsani Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismi ile yardım faaliyetlerine başlayan dernek, 2019 yılı 5 Mayıs 2019 tarihindeki genel kurul toplantısında isim değişikliğine giderek, Ağrı Rahmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Rahmet-Der) adını aldı.

Ağrı Rahmet-Der Başkanı Mehmet Aslan, üye ve gönüllüleri ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini, amaçları kapsamında maneviyatın güçlendirilmesi ekseninde ve yeni neslin medeniyet ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kurulduğu günden bugüne yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Aslan, "Doğal afetler, savaş mağduru sivillere yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştiren derneğimiz, Arakan, Somali ve Burkina Faso ve Srilanka'da su kuyusu açtırıp yetim çocuklardan kardeş aileler edinip ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu bağışlarla yine Somali'de katarak ameliyatları yaptırıp, Suriyeli savaş mağduru mültecilere un ve giysi yardımında bulunduk. Şuan faaliyetlerine aktif bir şekilde devam eden Ağrı Rahmet-Der, aylık düzenli olarak, Burkina Faso, Somali, Yemen, Arakan, Filistin, Suriye ve Srilanka'da olmak üzere toplam 31 yetim kardeş aile ve Ağrı'da 16 yetim kardeş aileye nakdi yardım ve öğrencilere burs faaliyetlerini sürdürmekteyiz." dedi.

2019 yılında 58 bin TL değerinde yardım gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Aslan, "Ağrı Rahmet-Der 2019 yılında, yetim ve yoksul öğrencilere giyecek yardımı, 135 aileye gıda yardımı, 2 aileye kömür yardımı, düzenli olarak sağlık tedavisi takip edilen engelli çocuğumuzun yol, giyim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ramazan ayında kumanya, yetim çocuklara giysi yardımında bulunarak hayırseverlerin fitre ve zekatlarını tespit edilen mağdur ailelere dağıttık. Kurban Bayramında kurban eti dağıtımı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek 2019 yılında yaklaşık 58 bin TL değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. - AĞRI

Mehmet Aslan, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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