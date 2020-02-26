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Ağrı sağlık bakan yardımcısı, gürbulak sınır kapısı'nda

Sağlık Bakan Yardımcısı, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaSAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İran'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

26.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:08
Sağlık Bakan Yardımcısı, Sınır Kapısı'nda
SAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, 'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.
İran'da can alan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı üç gün önce kapatıldı. Sağlık Bakan Yardımıcı Halil Eldemir, incelemede bulunmak için Gürbulak Sınır Kapısına geldi.
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Gürbulak Sınır kontrol noktasında yurtiçine giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladı. Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk plakalı TIR'lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor.
Ağrı sağlık bakan yardımcısı, gürbulak sınır kapısı'nda

Halil Eldemir, Gürbulak, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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