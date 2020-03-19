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Ağrı sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

AĞRI (İHA) – Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla Ağrılı vatandaşlar balkonlara çıkıp alkış tuttu.

19.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:20
Ağrı sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu
AĞRI (İHA) – Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla Ağrılı vatandaşlar balkonlara çıkıp alkış tuttu.

Türkiye 'de korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte aralıksız çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek için tüm Türkiye'ye saat 21.00'da alkışlama çağrısı yapılmıştı. Ağrılı vatandaşlarda bu çağrıya uyarak evlerinin balkonlarına çıkıp alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ağrı, Güncel

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