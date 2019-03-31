Ağrı Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Ağrı için sandığa giden vatandaşlar, Ağrı Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Ağrı seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Ağrı 'da kim önde? Ağrı seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

AĞRI 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Ağrı Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Savcı Sayan Cumhur İttifakı kapsamında, yarışırken, CHP'den Ahmet Meriç, İYİ Parti'den Taner Söylemez seçime katıldı. DSP adına Tekin Oruç, Saadet Partisi adına Mehmet Erat, TKP adına Hetem Ayaz ve HDP adına Abdurrahman Doğar Ağrı Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Ağrı yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

AĞRI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Ağrı 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Ağrı 'da 2014'deki yerel seçimlerde BDP adına Sırrı Sakık, AK Parti adına Hasan Arslan, SP adına Süleyman Erim, BTP adına Necati Çelik aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 51,22 oy oranı ile Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AKP ise % 44,99 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP adayı Süleyman Erim % 2,05 oy oranı ile 3, BTP'den Necati Çelik % 0,62 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

AĞRI İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ağrı belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Ağrı seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.