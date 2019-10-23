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Ağrı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

23.10.2019 12:35Ağrı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketatar saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Dün akşam saatlerinde Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, son kez baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin sırtında musalla taşına konuldu.
Şehidin eşi Vildan Altunok, burada "Kurban olurum" sana diyerek gözyaşı döktü. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Ahmet Eren ve 3 yaşındaki oğlu Gökdeniz de habersiz bir şekilde etrafı izledi.
(Ali Göç - Eren Kan - Turan Bulut/İHA)

Doğubeyazıt, Ağrı, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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