Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı, şehidini son yolculuğuna uğurladı - Haberler

Ağrı, şehidini son yolculuğuna uğurladı

BAHAR Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:43
Ağrı, şehidini son yolculuğuna uğurladı

BAHAR Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde 18 Mart'ta pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirip şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey'in cenazesi, Şanlıurfa'dan karayolu ile memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyüne getirildi. Köy meydanında şehit Atabey için tören düzenlendi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ve vatandaşlar katıldı. Yüksel-Zakir çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan evli Atabey'in cenazesini İl Müftüsü Tandoğan Topçu kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit Sezai Atabey'in cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran’da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Loading