AĞRI Şiddetli fırtına kulübeyi devirdi; güvenlik görevlisi yere savruldu

Şiddetli fırtına kulübeyi devirdi; güvenlik görevlisi yere savrulduAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin oturduğu konteyner, çıkan fırtına ile adeta uçtu.

26.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:44
Şiddetli fırtına kulübeyi devirdi; güvenlik görevlisi yere savruldu
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin oturduğu konteyner, çıkan fırtına ile adeta uçtu. Konteynerin içindeki bir işçi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.
Olay dün saat 09.10 sıralarında Doğubayazıt ilçesinin Ağrı çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısını uçuran, ağaçları kökünden söken fırtına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise adata faciaya yol açacaktı. Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına bir akaryakıt istasyonunda işçilerinin oturduğu konteynerı yerinden söktü. Konteynerın içeresindeki bir işçi son anda kendini dışarı atmayı başardı. Fırtına konteyner ve yanındaki bazı eşyaları sürükleyerek uzaklaştırdı. Akaryakıt istasyonda yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. AĞRI Şiddetli fırtına kulübeyi devirdi; güvenlik görevlisi yere savruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğubeyazıt, Güncel, Haber

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