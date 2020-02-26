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Ağrı sınır kapısında araçlar dezenfekte ediliyor

Sınır Kapısında araçlar dezenfekte ediliyorSAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İran'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

26.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:24
Sınır Kapısında araçlar dezenfekte ediliyor
SAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, 'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Sınır Kapısı'na geldi.
İran'da can alan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı üç gün önce kapatıldı. Sağlık Bakan Yardımıcı Halil Eldemir, incelemede bulunmak için Gürbulak Sınır Kapısına geldi.
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Gürbulak Sınır kontrol noktasında yurtiçine giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladı. Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk plakalı TIR'lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor.
Ağrı sınır kapısında araçlar dezenfekte ediliyor

Halil Eldemir, Gürbulak, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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