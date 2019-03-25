Ağrı Tarihi İshak Paşa Sarayı Beyaza Büründü

Tarihi İshak Paşa Sarayı
beyaza büründü
AĞRI'nın Doğubayazıt
İlçesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi saray fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.
Doğubayazıt İlçesi'nde dün başlayan ve bugün de zaman zaman etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Baharı beklerken ilçede kar yağması vatandaşları şaşırttı. Bazı köy yollarını kapatan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kartpostallık görüntü oluşturdu. Mimarisi ve tarihiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan saray fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Fotoğrafçılar, beyaz gelinliğini giyen İshak Paşa Sarayı'nda bol bol fotoğraf çekti.
Güncel
Kaynak: DHA