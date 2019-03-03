Ağrı Tipinin Etkili Olduğu Tendürek'te Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesini Van Çaldıran
'a Bağlayan Tendürek Dağı
geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı. Çaldıran tarafında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan yolu karayolları ekipleri dün geceden beri trafige açmak için çalışıyor. Kar
yağışının etkili olduğu Tendürek Dağı geçitinde çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ve Jandarma
ekipleri, Çaldıran tarafında yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tendürek Dağı'nda yolun kardan kapanması sebebiyle mahsur kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Atay
2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağının Çaldıran tarafı yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirsiz çıkan bazı araçların kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yoğun kar sebebiyle gece Muradiye
ilçesinde geçirdik. Ekipler yolu açmaya çalışıyor bizde bekliyoruz dedi.
Tendürek Dağı'nda tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlan uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bu arada Tendürek Dağı geçidinin Doğubayazıt tarafının ise ulaşıma açık olduğu bildirildi.
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Kaynak: DHA