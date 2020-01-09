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Ağrı türkiye-iran sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileri

Türkiye-İran sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileriİRAN ve ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerginlikten sonra tüm gözler bu iki ülkeye çevrilirken İran-Türkiye sınırında bir uçağın hortum şeklinde çıkardığı ilginç çizgiler merak konusu oldu.

09.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:47
Türkiye- sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileri
İRAN ve ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerginlikten sonra tüm gözler bu iki ülkeye çevrilirken İran-Türkiye sınırında bir uçağın hortum şeklinde çıkardığı ilginç çizgiler merak konusu oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı dağı mevkiinde bugün öğlen saatlerinde beliren bir uçak yaklaşık 1 saat boyunca bölgede kavisler çizerek gökyüzüne doğru çıkardığı dumanla büyük daireler çizdi. Bir hortum şekline oluşan dumanlar Doğubayazıt ilçesinin dışında çevre ilçelerden merakla izlendi. Zaman zaman İran sınırına yakın bölgede alçak uçuş yaparak dairesel çizgiler çizen uçak heyecan yarattı. Vatandaşların çeşitli yorumlarına neden olan çizgilerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ağrı türkiye-iran sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileri

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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