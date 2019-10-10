Haberler » Güncel » Ağrı Ulu Cami ibadete açıldı

Ağrı Ulu Cami ibadete açıldı

Ağrı'da 2013 yılında temeli atılan Ağrı Ulu Cami, inşaatının tamamlanmasıyla ibadete açıldı.

10.10.2019 19:18
Ağrı'da 2013 yılında temeli atılan Ağrı Ulu Cami, inşaatının tamamlanmasıyla ibadete açıldı.
Kentte 6 yıl önce hayırsever vatandaşların desteğiyle temeli atılan otopark ve çevre düzenlemesi dışında inşaat çalışması tamamlanan Erzurum Caddesi üzerindeki Ağrı Ulu Cami hizmet vermeye başladı.
Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kentin en büyük camisi olma özelliği taşıyan ve 4 bin 500 kişi kapasiteli camiyi ziyaret ederek incelemede bulundu.
Yetkililerden camiyle ilgili bilgi alan Elban, daha sonra beraberindekilerle burada ikindi namazını kıldı.
Ağrı Ulu Cami ibadete açıldı

Erzurum, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:11 "Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi'nden destek
21:11 Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye destek
21:08 Minik İrem, kalbine yenik düştü
21:08 Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
21:06 Marmara Denizi'ndeki deprem
21:06 Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
21:05 İlk görev yerinde şehit oldu
10.10.2019 21:12:28